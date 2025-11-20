Entwickler begrüßen „Wende“ auf dem Immobilienmarkt im Jahr 2025

2025 war ein „Wendejahr“ für den lokalen Immobilienmarkt, sagte der Vorsitzende des Verbandes der Immobilienentwickler (IFK) in einer am Donnerstag veröffentlichten Erklärung – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Ernő Takács sagte, dass der Wohnungsbau parallel zu einem Anstieg der Verkäufe und Preise zunehme, was durch Ersparnisse aus fälligen staatlichen Wertpapieren im ersten Halbjahr und die Ankündigung des subventionierten Kreditprogramms Otthon Start für Erstkäufer von Eigenheimen im Sommer begünstigt wurde. Er fügte hinzu, dass die 16.000 im Jahr 2025 gebauten Wohnungen immer noch deutlich unter der jährlichen Zahl von 25.000 lägen, die erforderlich sei, um den alternden Wohnungsbestand des Landes zu ersetzen. Takács würdigte die Maßnahmen der Regierung zur Beschleunigung von Projekten mit Wohnungen, die für Otthon Start-Kredite in Frage kommen, schlug jedoch vor, dass die Regierung den Mehrwertsteuersatz von 5 % für neue Wohnungen zu einer dauerhaften statt einer vorübergehenden Maßnahme machen könnte. Takács sagte, dass sich die Investitionen in den Immobilienmarkt im Jahr 2025 auf 800 Millionen Euro verdoppeln und 2026 sogar 1 Milliarde Euro erreichen könnten. Er fügte hinzu, dass ungarisches Kapital den Markt dominiere, chinesische Investoren jedoch zunehmend aktiver würden, während Investoren aus Westeuropa ihre Aktivitäten zurückfahren würden.