Caola weiht technologische Modernisierung ein

Das ungarische Kosmetik- und Reinigungsmittelunternehmen Caola Zrt. hat am Montag in seinem Werk in Martonvásár in der Nähe der Hauptstadt eine technologische Modernisierung eingeweiht – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Der Wirtschaftsminister, Márton Nagy, erklärte bei der Zeremonie, dass das Demján-Sándor-Programm der Regierung mit 103 Milliarden HUF zur Umsetzung von Investitionen in Höhe von über 200 Milliarden HUF durch KMU beigetragen habe, und fügte hinzu, dass die Mittel in Höhe von 20 Milliarden HUF in der zweiten Runde zehnfach überzeichnet seien. Mit Unterstützung des Programms hat Caola eine Verpackungsmaschine für die Körperpuderproduktion sowie ein Energiespeichersystem und eine Prozesssteuerungssoftware für die gesamte Fabrik angeschafft. Als Ergebnis der technologischen Modernisierung führt Caola die industrielle Reinigungsproduktlinie Malevol wieder ein, die eine wichtige Rolle bei der Reinigung von Flugzeugen spielen kann, so der Minister. Nagy merkte auch an, dass der Standort von Caola in Martonvásár im Rahmen des Programms „Moderne Modellfabrik” einen Einblick in die Arbeitsweise heimischer KMU bietet. Laut öffentlichen Angaben erzielte Caola im vergangenen Jahr einen Umsatz von 1,4 Mrd. HUF.