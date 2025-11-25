Navracsics: Ein starkes Ungarn kann nur auf starken Gemeinschaften aufgebaut sein

Ein starkes Ungarn kann nur auf starken Gemeinschaften aufgebaut sein, sei es auf lokaler Ebene oder in Form von Bürgerinitiativen, sagte der Minister für öffentliche Verwaltung und Regionalentwicklung am Dienstag in Siófok auf der Konferenz „Aktives Ungarn” – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren



Tibor Navracsics fügte hinzu, dass sich Gemeinschaften nicht von selbst organisieren, und wenn doch, dann müssen sie einen oder mehrere Führer hervorbringen, die die Gemeinschaften zusammenhalten und Kontakt zu anderen Gemeinschaften aufnehmen, damit „wir schließlich zu einer Nation, zu einem Ungarn zusammenwachsen”.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Er erklärte, dass das Ministerium für öffentliche Verwaltung und Regionalentwicklung, zu dem auch das Staatssekretariat für ein aktives Ungarn gehört, es sich von Anfang an zum Ziel gesetzt habe, die Gemeinschaften zu unterstützen und „von unten nach oben ein starkes Ungarn aufzubauen”.