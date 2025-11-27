Pintér: Ungarische öffentliche Sicherheit schneidet im internationalen Vergleich gut ab

Die öffentliche Sicherheit in Ungarn ist ausgewogen und international anerkannt, sodass sich sowohl Bürger als auch Besucher sicher fühlen, sagte Innenminister Sándor Pintér am Donnerstag bei einer Anhörung des Verteidigungs- und Strafverfolgungsausschusses des Parlaments in Budapest – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Laut dem Reise- und internationalen Sicherheitsindex, der auf Bewertungen von 193 Ländern basiert, rangiert Ungarn auf Platz zehn der sichersten Länder, die für Touristen empfohlen werden. Unter Berufung auf eine Ipsos-Umfrage vom August 2025 fügte er hinzu, dass Ungarn und Singapurer am wenigsten über Kriminalität und Gewalt in ihren Ländern besorgt seien. Im Gegensatz dazu seien 64 Prozent der Menschen in Schweden, 38 Prozent in Frankreich und 28 Prozent in Deutschland um ihre persönliche Sicherheit besorgt.