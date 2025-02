Polizeistation für Budapester Parteiviertel eröffnet

Eine Polizeistation für das Budapester Partyviertel wurde eröffnet, die der Sicherheit von Touristen und Anwohnern dienen soll, sagte ein Beamter des Innenministeriums bei der Eröffnung eines neuen Polizeibüros im 7. Bezirk – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren



Staatssekretär Bence Rétvári sagte, der Partybezirk sei ein Gebiet von etwa einem Quadratkilometer im Zentrum der Stadt, das 845 Gaststätten und Partylocations umfasst, von denen 200 auch zwischen Mitternacht und 6 Uhr morgens geöffnet sind. Rétvári fügte hinzu, dass dieser Teil von Budapest einen internationalen Ruf habe und viele Besucher und Partygänger anziehe. Er sagte, es sei ein Grund zur Freude, dass „junge Menschen aus ganz Europa sich in Ungarn am wohlsten fühlen“, aber es sei auch wichtig, dass sich die Einheimischen sicher fühlen. Rétvári sagte, Ungarn sei eines der sichersten Länder nicht nur in Europa, sondern in der ganzen Welt, und Budapest sei eine der sichersten Hauptstädte. „Diesen Titel gibt es nicht zum Nulltarif“, so Rétvári, und die Entwicklung geht ständig weiter.