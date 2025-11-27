JYSK-Umsatz in Ungarn steigt um 16 Prozent

Der Umsatz der dänischen Einrichtungshauskette JYSK in Ungarn stieg im Geschäftsjahr 2024/2025 um 16 % auf 89 Mrd. HUF, teilte JYSK der Nachrichtenagentur MTI mit.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren



Die Kundenzahlen stiegen um 10 % und der Online-Umsatz wuchs um 16 %. Das EBIT stieg um 27 % auf 23 Mrd. HUF. JYSK beschäftigt in Ungarn 1.347 Mitarbeiter.