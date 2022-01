Szijjártó: EU-Außenpolitik sollte auf Kooperation und nicht auf Sanktionen beruhen

Anstatt „nur Sanktionen zu verhängen“, sollte die Europäische Union ihre Außenpolitik auf Dialog und Zusammenarbeit gründen, „sonst werden andere über die europäische Sicherheit entscheiden, ohne die Europäer zu fragen“, sagte Außenminister Peter Szijjártó am Donnerstag bei einem informellen Treffen mit seinen EU-Kollegen in Brest – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.





Bei dem Treffen sagte Szijjártó, dass die ungarische Regierung Gespräche auf hoher Ebene zwischen Russland und den Vereinigten Staaten unterstütze und fügte hinzu, dass „Ungarn eher an einer Zusammenarbeit als an Konflikten zwischen Ost und West interessiert ist“. „Wir haben in Zeiten von Konflikten zwischen Ost und West viele schlechte Erfahrungen gemacht; Ungarn hat in solchen Situationen meist den Kürzeren gezogen“, sagte er.

Von der EU wird erwartet, dass sie auch die Gespräche zwischen Russland und den USA unterstützt, sagte Szijjártó. „Wenn sich die EU-Außenpolitik weiterhin nur um Sanktionen dreht, würde Brüssel lediglich dafür sorgen, dass Entscheidungen über die Sicherheit Europas ohne uns Europäer getroffen werden, und das wäre nicht richtig“, sagte er. „Wir fordern die EU auf, eine pragmatischere, interessenbasierte und praktische Außenpolitik in Betracht zu ziehen, die weniger auf Ideologie basiert und eher den Ost-West-Dialog unterstützt“, sagte Szijjártó.