Nézöpont-Umfrage: Fidesz liegt mit 400.000 Stimmen vor Tisza

Wenn jetzt Wahlen in Ungarn stattfinden würden, würde Fidesz laut einer Umfrage des Nézőpont-Instituts unter 1.000 Befragten, die zwischen dem 24. und 26. November durchgeführt wurde, 47 Prozent der Stimmen erhalten, gegenüber 46 Prozent im August, während die oppositionelle Tisza-Partei mit 40 Prozent hinterherhinkt – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren



Die Wohnbauförderung, die 14. Monatsrente, Steuersenkungen für Unternehmen und Militärprämien der Regierungspartei sowie die Treffen des Ministerpräsidenten mit US-Präsident Donald Trump und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin hätten die Unterstützung für die Partei gestärkt, so das Institut. Unterdessen sei die Dynamik der Tisza-Partei aufgrund von Datenlecks und Gegenreaktionen auf ihre geplante „Tisza-Steuer” ins Stocken geraten, obwohl sie gegenüber der satirischen Zweischwänziger Hund-Partei zwei Prozentpunkte zugelegt habe, fügte der Think Tank hinzu. Bei einer Wahlbeteiligung von 75 Prozent würde Fidesz mit 400.000 Stimmen führen, hieß es. Unsere Heimat erreichte 7 Prozent – knapp über der 5-Prozent-Hürde für den Einzug ins Parlament –, während DK und Zweischwänziger Hund mit jeweils 3 Prozent hinterherhinken und Gefahr laufen, aus dem Parlament ausgeschlossen zu werden. 42 Prozent aller Wähler unterstützten Fidesz, gegenüber 33 Prozent für Tisza, so der Think Tank.