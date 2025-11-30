Ungarn: Arbeitgeber und Gewerkschaften einigen sich auf Mindestlohnsteigerungen für 2026

Arbeitgeber und Gewerkschaften haben sich am Freitag auf die Höhe der Mindestlohnerhöhungen geeinigt, die sie der Regierung für 2026 vorschlagen wollen – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Der Überwachungsausschuss der VKF, einem Forum von Arbeitgebern, Gewerkschaften und der Regierung, hat beschlossen, für 2026 eine Erhöhung des Mindestlohns für ungelernte Arbeitskräfte um 11 % und des Mindestlohns für Facharbeiter um 7 % vorzuschlagen, teilten die Vertreter der Nachrichtenagentur MTI mit. Wenn der Vorschlag angenommen wird, steigt der monatliche Mindestlohn für ungelernte Arbeitskräfte von 290.800 HUF auf 322.800 HUF und für Facharbeiter von 348.800 HUF auf 373.200 HUF. László Perlusz, Generalsekretär des Wirtschaftsverbands VOSZ, bezeichnete die Vereinbarung als „guten Kompromiss”. Ferenc Rolek, stellvertretender Vorsitzender des Industrieverbands MGYOSZ, sagte, die Vereinbarung sei „angesichts der Möglichkeiten akzeptabel”, fügte jedoch hinzu, dass die Erhöhung nicht als Referenz für einen höheren Durchschnittslohn dienen könne. Melinda Mészáros, Vorsitzende des Gewerkschaftsverbands Liga, bezeichnete die Vereinbarung als „Erfolg”, der die Reallöhne ankurbeln werde.