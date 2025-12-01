Zwei Gebäude der MATE in Kaposvár wurden modernisiert

Am Montag wurden die für 517 Millionen Forint renovierten Gebäude des Campus der Ungarischen Universität für Agrar- und Lebenswissenschaften (MATE) in Kaposvár übergeben – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren



In den Hintergrundinformationen, die die MATE der Nachrichtenagentur MTI zu diesem Ereignis zukommen ließ, heißt es: Die aus EU-Mitteln finanzierten Arbeiten zur energetischen Modernisierung betrafen das unter Denkmalschutz stehende Rundgebäude sowie das alte Lehrgebäude. Der Bauunternehmer sorgte für die Wärmedämmung der Dächer, den Austausch der Fenster und Türen, die Installation eines modernen Blitzschutzsystems und unter anderem auch für die Installation einer Wärmepumpenanlage zur Beheizung und Kühlung der Büro- und Seminarräume im alten Lehrgebäude, fügten sie hinzu. Sie wiesen darauf hin, dass die Sanierung auf einer Fläche von 5500 Quadratmetern stattfand und dadurch die Unterhaltskosten der beiden Gebäude voraussichtlich um 30-35 Prozent sinken werden. Unter Berufung auf den Universitätsprofessor Csaba Gyuricza, Rektor der MATE, wiesen sie darauf hin, dass die Investitionen auf dem Campus fortgesetzt werden: Nach den Plänen soll das Auditorium für eine Milliarde Forint modernisiert, das Dach des Wohnheims und der Bibliothek renoviert und die Gebäude energetisch saniert werden. Péter Vörös, Generaldirektor des Campus in Kaposvár, sagte, dass es angesichts der steigenden Studentenzahlen wichtig sei, die Studentenräume zu vergrößern, um den Studenten, Universitätsmitarbeitern und Dozenten eine moderne, komfortable Umgebung zu bieten.