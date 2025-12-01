Ungarn gründet Forschungsgruppe für humanoide Robotik am HUN-REN SZTAKI

Ungarn positioniert sich mit einem neuen Forschungsteam am HUN-REN-Institut für Informatik und Steuerungstechnik (SZTAKI) an der Spitze des weltweiten Booms im Bereich der humanoiden Robotik, erklärte László Palkovics, Regierungsbeauftragter für KI, am Montag – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Aufbauend auf Ungarns Fachwissen im Bereich der Automobilforschung und -entwicklung, wo die Ausgaben gemessen am BIP denen der Tschechischen Republik und Österreichs entsprechen, strebt die Regierung die Schaffung eines Ökosystems für die Entwicklung, Herstellung und Erprobung von humanoiden und vierbeinigen Robotern an, erklärte Palkovics auf einer Pressekonferenz im Forschungsinstitut. „Die ungarische Automobilindustrie ist weltweit führend, und ihre Forschungs- und Entwicklungserfahrung lässt sich direkt auf die Robotik übertragen”, sagte er und bezeichnete SZTAKI als das „führende Forschungszentrum” des Landes.

László Monostori, Direktor von SZTAKI, wies darauf hin, dass sich das Institut in seinem Labor für Ingenieurwesen und Business Intelligence bereits auf kollaborative Roboter konzentriert, und nannte dabei Tools wie den humanoiden Roboter Unitree und die Roboterhunde von Boston Dynamics. Die neue Gruppe werde die Rolle von SZTAKI bei der Koordination des Nationalen Labors für autonome Systeme (ARNL) und des Nationalen KI-Labors (MILAB) stärken, wo seit Jahren Weltklasseforschung in den Bereichen Robotik, Sensorik und autonome Steuerung betrieben werde, fügte er hinzu. „Die humanoide Robotik verbindet Maschinenbau, Informatik und Steuerungstheorie“, sagte József Bokor, wissenschaftlicher Direktor von SZTAKI. Das Ziel sei es, Roboter in die Lage zu versetzen, sicher und effektiv neben Menschen in realen, dynamischen Umgebungen zu arbeiten, nicht nur in kontrollierten industriellen Umgebungen. Die bestehende Arbeit des Labors im Bereich autonome Systeme und KI-gesteuerte Wahrnehmung biete eine solide Grundlage, fügte er hinzu.