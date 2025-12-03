Entwicklungsprojekt in Dévaványa abgeschlossen

Mit fast einer halben Milliarde Forint aus EU- und ungarischen Fördermitteln wurde in Dévaványa im Komitat Békés ein neuer öffentlicher Park und Veranstaltungsort errichtet, teilte die Gemeindeverwaltung am Mittwoch mit – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren



Laut ihrer Mitteilung erhielt die Gemeinde 461,28 Millionen Forint aus dem Rahmenprogramm für territoriale und kommunale Entwicklung (TOP) Plus. Das wichtigste Ziel der Entwicklung war die Verbesserung der Qualität der Grünflächen im Stadtgebiet und der städtischen Klimabedingungen, außerdem war die Rückhaltung von Regenwasser ein wichtiger Aspekt, schrieben sie. Zu diesem Zweck wurden zwei Regenwasser-Gärten angelegt und Regenwassersammelbehälter installiert, fügten sie hinzu. Im Rahmen des in weniger als einem Jahr realisierten Projekts wurden auf einer Fläche von fast eineinhalb Hektar ein Veranstaltungsplatz, ein Spazierweg, eine Fahrradwerkstatt, ein Wasser- und ein traditioneller Spielplatz, eine öffentliche Toilette und ein Trinkbrunnen angelegt. Darüber hinaus wurden mehrere Parkplätze und zwei Ladestationen für Elektroautos eingerichtet. Zur Belebung der Wirtschaft wurde auch das bereits auf dem Gelände vorhandene alte Wirtschaftsgebäude renoviert, in dem nun Lagerräume, Büros und Geschäftsräume untergebracht sind, teilte die Stadtverwaltung der fast 7.000 Einwohner zählenden Stadt mit.