Sulyok: Zusammenarbeit der Visegrád-Gruppe ist ein wichtiger Pfeiler der Stabilität in Mitteleuropa

Die Zusammenarbeit der Visegrád-Gruppe ist auch heute noch einer der wichtigsten Pfeiler der Stabilität in Mitteleuropa, erklärte Tamás Sulyok, Präsident der Republik, am Mittwoch in einer Presseerklärung nach einem Treffen mit den Staatspräsidenten der Visegrád-Gruppe (V4) in Esztergom – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Der ungarische Staatspräsident erinnerte daran, dass wir im Laufe unserer Geschichte oft erfahren haben, dass unser Schicksal miteinander verbunden ist, und dass wir auch heute noch gemeinsamen Herausforderungen in den Bereichen Wirtschaft, Sicherheit, Technologie und Gesellschaft gegenüberstehen. „Wenn wir wollen, dass unsere Region zu einer der sichersten und wettbewerbsfähigsten Regionen der Welt wird, gibt es keine Alternative zu einer engen Zusammenarbeit der Visegrád-Länder“, betonte Tamás Sulyok. Er erklärte, dass ein Schwerpunkt der Beratungen die Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit der V4-Region gewesen sei.

Der Staatschef betonte, dass sie Bestrebungen zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit unterstützen, gleichzeitig aber auch Maßnahmen ergreifen müssen, die im Hinblick auf die grüne und digitale Wende die Interessen der Industrie und der Wirtschaft berücksichtigen. Er fügte hinzu, dass die wirtschaftliche und industrielle Wettbewerbsfähigkeit grundlegend von der Frage der Energiesicherheit, ihrer Preisstabilität und Versorgungssicherheit bestimmt werde. Tamás Sulyok wies auf die demografischen Herausforderungen hin und betonte, dass Ungarn der Ansicht sei, dass die Unterstützung junger Menschen und die Stärkung der Familienunterstützungssysteme für die Erreichung eines nachhaltigen Bevölkerungsniveaus unerlässlich seien. Der Staatschef ging auch auf die Herausforderungen der Moderne ein und fügte hinzu, dass wir nur dann stark und wettbewerbsfähig bleiben können, wenn wir mit der Moderne Schritt halten. Die Digitalisierung und die künstliche Intelligenz haben einen historischen Wandel herbeigeführt, doch einer der wichtigsten Werte des digitalen Zeitalters ist der Schutz der Menschenwürde. Es sei unser gemeinsames Ziel, dass die künstliche Intelligenz das Leben und die Werte der Menschen nicht verändert, sondern ihre Entfaltung unterstützt, sagte er. „Die Wettbewerbsfähigkeit unserer Länder kann nicht isoliert betrachtet werden, sondern muss im regionalen, mitteleuropäischen und internationalen Kontext gesehen werden“, betonte er und wies auf die Bedeutung des Wissensaustauschs, der Weitergabe von Erfahrungen und der Zusammenarbeit in Forschung und Entwicklung hin.

In diesem Jahr feiern wir das 25-jährige Bestehen des Internationalen Visegrad-Fonds, erinnerte Tamás Sulyok und bedankte sich bei der Direktorin Linda Kapustová Helbichová, die über die bisherigen Ergebnisse und Zukunftspläne des Fonds berichtete. Der Internationale Visegrad-Fonds stärkt seit einem Vierteljahrhundert die Zusammenarbeit unserer Länder in den Bereichen Kultur, Bildung, Forschung, Wissenschaft, Innovation und Tourismus, sagte der Staatschef und fügte hinzu, dass seine Tätigkeit für die Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit und Sicherheit unserer Region unverzichtbar sei und man daher auch in Zukunft auf seine Arbeit zählen werde. Die V4 beweise seit mehr als 30 Jahren, wie vier Nationen gemeinsam etwas aufbauen können, betonte er und fügte hinzu: Unsere Mission ist es, aus mitteleuropäischer Sicht und auf der Grundlage unserer eigenen Erfahrungen unsere Länder, unsere Region und damit ganz Europa zu stärken. „Mit dem heutigen Treffen der Staatspräsidenten der Visegrád-Gruppe haben wir erneut unser Engagement für die Zusammenarbeit unter Beweis gestellt“, betonte er.