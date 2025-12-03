SZTE und BYD haben eine Kooperationsvereinbarung geschlossen

Die Universität Szeged (SZTE) und BYD Auto Hungary Kft. haben am Mittwoch eine Vereinbarung über die Zusammenarbeit in den Bereichen Bildung, Forschung und Entwicklung geschlossen – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren



Vor der Unterzeichnung des Vertrags erklärte Rektor László Rovó, dass die Universität in den letzten zehn Jahren ihre Beziehungen zu China intensiv ausgebaut habe. 2012 wurde an der SZTE als zweite Einrichtung des Landes und erste außerhalb der Hauptstadt das Konfuzius-Institut eröffnet. Seitdem hat sich die Entwicklung in den Bereichen Chinesischunterricht, Vermittlung chinesischer Kultur und chinesisch-ungarische Austauschprogramme und Beziehungen ungebrochen fortgesetzt. Derzeit studieren mehr als 250 chinesische Studenten an der SZTE, und diese Zahl steigt von Jahr zu Jahr um 120 Studenten. Die Universität Szeged und das Konfuzius-Institut spielen eine Schlüsselrolle dabei, dass BYD sein ungarisches Werk in Szeged baut, sagte der Rektor. Er fügte hinzu, dass die Universität ihre Ausbildungsgänge kontinuierlich entsprechend den Anforderungen der Marktteilnehmer weiterentwickelt, wobei die Vereinbarung mit BYD ein wichtiger Bestandteil ist.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Kanzlerin Judit Fendler erklärte, dass die Zusammenarbeit zwischen der Universität und dem Automobilunternehmen auf der Verflechtung von Wissenschaft und Technologie basiere. Die SZTE hat bereits während des Baus des BYD-Werks in Szeged Messungen für das Unternehmen durchgeführt und wird in Zukunft auch Gesundheitsdienstleistungen für die Mitarbeiter anbieten. Wie sie sagte, werden die Studenten die klaren Gewinner der neuen Vereinbarung sein, da sie als Praktikanten bei einem weltweit führenden Unternehmen die neuesten Trends der Branche kennenlernen können.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Für BYD ist es von Vorteil, dass sie ihre zukünftigen Mitarbeiter bereits während ihres Hochschulstudiums kennenlernen können, sodass hochqualifizierte Fachkräfte mit praktischer Erfahrung in das Unternehmen eintreten können, erklärte die Kanzlerin. Auf der Grundlage einer Vereinbarung, die sechs Fakultäten der SZTE betrifft, können die Studierenden ihr Praktikum an einem von BYD bereitgestellten externen Praktikumsplatz absolvieren und haben darüber hinaus die Möglichkeit, an eigenständig vom Unternehmen organisierten Praktikumsprogrammen teilzunehmen, teilte Judit Fendler mit.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Sie erklärte, dass die Zusammenarbeit in Zukunft noch enger werden und sich ausweiten könnte. Durch die chinesisch-ungarischen gemeinsamen Ausbildungsprogramme kann die SZTE gezielter Fachkräfte für die Branche und direkt für BYD ausbilden. Dazu kann auch die unter den ungarischen Einrichtungen einzigartige Ausbildung zum Ingenieurinformatiker beitragen, die von der SZTE und der Shaanxi Normal University (SNNU) ins Leben gerufen wurde. Am Ende dieser Ausbildung können die Studierenden die Diplome beider Universitäten erwerben, sagte sie. Im Wissenschaftspark der Universität wird bereits das Industriezentrum für nachhaltige Mobilität eingerichtet, das sich auf die komplexen Herausforderungen des Zeitalters der Elektromobilität konzentrieren wird. Es wird ein Zentrum für Materialwissenschaften und Fahrzeugindustrie sein, das als Forschungs-, Entwicklungs-, Messtechnik- und Bildungszentrum fungieren wird, sagte die Expertin.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Cou Jinli (Zou Yinli), nationaler HR-Manager von BYD Auto Hungary Kft., erklärte, dass viele der talentierten Mitarbeiter des Unternehmens ehemalige Studenten der Universität sind und alle Mitarbeiter der HR-Abteilung einen Abschluss der SZTE haben, sodass er aus erster Hand weiß, wie hoch das Ausbildungsniveau der Einrichtung ist. Die Zusammenarbeit bietet den Studierenden der SZTE die Möglichkeit, Erfahrungen in einem industriellen Umfeld zu sammeln. Die nächste Generation von Talenten kann für ihre Projekte Mentoring erhalten und sich selbstbewusstes Wissen aneignen, das sie später als Mitarbeiter von BYD nutzen können, sagte Cou Jinli.