CATL startet im Frühjahr Serienproduktion in Ungarn

Der chinesische Batteriehersteller CATL wird im März oder April 2026 die Serienproduktion in seinem Werk in Debrecen (Ostungarn) aufnehmen, teilte Matt Shen, Geschäftsführer von CATL Europe, am Mittwoch mit – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Shen sagte, der Start hänge von der Erteilung der Genehmigungen ab. Er fügte hinzu, dass die Modulmontage in Debrecen im Jahr 2024 begonnen habe und die Produktion ein Niveau erreicht habe, das für 30.000 Fahrzeuge ausreiche. In Vorbereitung auf den Start der Serienproduktion von Zellen werde die Mitarbeiterzahl im ersten Quartal 2026 von 1.000 auf 1.500 steigen, sagte er.