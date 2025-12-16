MKIF: In diesem Jahr wurden 4,5 Millionen Quadratmeter der Schnellstraßen saniert

Die diesjährigen Straßensanierungsarbeiten auf den von der MKIF Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. betriebenen Schnellstraßen sind abgeschlossen. Im Jahr 2025 wurden 24 Prozent der von MKIF Zrt. verwalteten Hauptfahrbahn, also 4,5 Millionen Quadratmeter, mit einem neuen Belag versehen, wobei dort, wo es notwendig war, auch die tieferen Strukturteile, also die Binderschicht und die Tragschicht, ausgetauscht wurden, teilte das Unternehmen am Dienstag in einer Mitteilung an die Nachrichtenagentur MTI mit.

Für diese Sanierungsarbeiten wurden insgesamt fast 1 Million Tonnen Asphalt verwendet. Neben dem Austausch der Beläge wurden in diesem Jahr auch 78 Brücken und Überführungen sowie 35 Raststätten saniert. In diesem Jahr wurde an zehn Schnellstraßen gearbeitet: M1, M15, M3, M4, M30, M35, M7, M8, M85, M86. 42 Prozent der Arbeiten wurden auf der M3 durchgeführt, wo fast 1,8 Millionen Quadratmeter neuer Belag verlegt wurden, während die zweitgrößte Maßnahme mit etwas weniger als 1 Million Quadratmetern auf der M1 durchgeführt wurde.

Die MKIF Zrt. hat in diesem Jahr nicht nur die für 2025 geplanten Belagserneuerungsarbeiten erfolgreich abgeschlossen, sondern auch ihre im Konzessionsvertrag mit dem Staat festgelegte dreijährige Verpflichtung zur Nivellierung erfüllt. Die größte Schnellstraßensanierung in der Geschichte Ungarns, zu der auch die Nivellierung gehörte, begann im März 2023. In den letzten drei Jahren wurden im Rahmen der großflächigen Erneuerung der Fahrbahndecke, die aus Gründen der Nivellierung und der Verkehrssicherheit durchgeführt wurde, 70 Prozent der rund 1300 Kilometer Hauptfahrbahn, die von MKIF Zrt. betrieben wird, erneuert, 315 Brücken und 68 Raststätten wurden saniert, heißt es in der Mitteilung weiter. Auch ab 2026 wird es Straßensanierungen im Straßennetz der MKIF Zrt. geben, da die durch Abnutzung zerstörten und verschlissenen Beläge ausgetauscht werden müssen, aber die Sanierungsarbeiten werden nicht mehr so umfangreich sein wie in den letzten drei Jahren. Die Arbeiten werden voraussichtlich im Frühjahr beginnen, bis dahin sind keine vorab geplanten großflächigen Belagsaustausche auf den von uns betriebenen Strecken zu erwarten, teilte MKIF mit.