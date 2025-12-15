Mocz: 56.000 Alleebäume wurden in 1500 Siedlungen gepflanzt

Im Rahmen des 2020 gestarteten Programms zur Begrünung von Siedlungen wurden bereits 56.000 Alleebäume in 1500 Siedlungen gepflanzt. Das Pflanzen von Bäumen ist eine Investition in die Zukunft, die man auch so betrachten kann, dass jedes Pflanzen eines Baumes eine Hommage an die Natur ist, sagte der stellvertretende Staatssekretär für Forstwirtschaft des Landwirtschaftsministeriums (AM) am Montag im Fernsehsender M1 – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren



András Mocz erklärte in der Radiosendung „Jó reggelt, Magyarország!” (Guten Morgen, Ungarn!) von Kossuth Radio, dass im Rahmen des Baumpflanzprogramms das Ziel gesetzt wurde, bis Ende 2027 100.000 Alleebäume zu pflanzen. Er wies darauf hin, dass die Baumpflanzung unter der Koordination des Nationalen Forstvereins erfolgt, dass im Rahmen des Programms aus 12 Baumarten – beispielsweise Frühahorn, Feldahorn und Großblättriger Ahorn sowie Silberlinde – ausgewählt werden kann und dass die ausgewählten Alleebäume auch zu den einzelnen Gemeinden geliefert werden.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Der stellvertretende Staatssekretär wies im Fernsehsender M1 auch darauf hin, dass die im Rahmen des Programms angestrebte Pflanzung von 100.000 Alleebäumen in 40 bis 50 Jahren „der Lunge von 500 Hektar Wald entspricht”. Gleichzeitig wies er auf die Bedeutung einer umweltbewussten Erziehung hin, damit Kinder bereits im Kindergartenalter den Respekt vor der Natur und die Liebe zum Wald lernen.