MFB startet 30-Milliarden-HUF-Programm für grüne Kredite

Die Ungarische Entwicklungsbank (MFB) hat am Dienstag die Einführung eines 30-Milliarden-HUF-Kreditprogramms zur Förderung der Nachhaltigkeit in Unternehmen und Universitäten angekündigt – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren



Kreditnehmer können Investitionskredite zur Verbesserung der Energieeffizienz oder zur Verringerung ihres ökologischen Fußabdrucks sowie Betriebsmittelkredite zum Kauf umweltfreundlicher Rohstoffe oder zur Finanzierung von Lagerbeständen im Zusammenhang mit grüner Technologie beantragen. Im Rahmen des Programms „Green Momentum” werden Kredite zwischen 100 Mio. HUF und 10 Mrd. HUF oder dem Gegenwert in Euro vergeben.