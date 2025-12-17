Rétvári: 43 neue Rettungswagen werden in Dienst gestellt

Von den 101 neuen, modernen Rettungswagen, die in diesem Jahr angeschafft wurden, werden weitere 43 im Land in Dienst gestellt, gab der parlamentarische Staatssekretär des Innenministeriums am Mittwoch in Budapest auf einer Pressekonferenz bekannt – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Bence Rétvári erklärte, dass seit Jahren Verbesserungen bei der Nationalen Rettungsdienstbehörde vorgenommen werden: Rettungsstationen wurden gebaut und renoviert, und die Rettungswagenflotte wird bereits zum zweiten Mal ausgetauscht. Mit den in diesem Jahr gekauften neuen Fahrzeugen werde die Flotte um ein Jahr verjüngt, fügte er hinzu. Der Staatssekretär betonte, dass die neuen, auch im internationalen Vergleich modernen und mit Spitzentechnologie ausgestatteten Fahrzeuge sowohl für die Patienten als auch für die Mitarbeiter im Fahrzeug und die anderen Verkehrsteilnehmer sehr wichtig seien. In den letzten 15 Jahren sei auch das Jahresbudget des Rettungsdienstes deutlich gestiegen, von 27 Milliarden Forint im Jahr 2010 auf mittlerweile 93 Milliarden Forint, teilte Bence Rétvári mit.

Gábor Csató, Generaldirektor des Nationalen Rettungsdienstes, erklärte, dass die 17.000 Mitarbeiter des Rettungsdienstes in diesem Jahr 1,3 Millionen Patienten geholfen und 50 Millionen Kilometer auf den Straßen zurückgelegt haben. Der Generaldirektor kündigte eine neue Kampagne des Rettungsdienstes an, die am 15. Januar startet und in der Kindergartenkinder auf spielerische und interaktive Weise lernen können, wie sie Erwachsenen in Notfällen helfen können. Gábor Csató erklärte gegenüber den öffentlich-rechtlichen Medien, dass die 43 neuen Fahrzeuge 3,3 Milliarden Forint gekostet haben und mit ihrer medizinischen Ausrüstung einen Gesamtwert von fast fünf Milliarden Forint haben. Die neuen Fahrzeuge sind Rettungswagen, d. h. sie sind mit allen für die Lebensrettung notwendigen Geräten ausgestattet, wie z. B. Beatmungsgeräten und Defibrillatoren, fügte der Generaldirektor hinzu.