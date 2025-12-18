BRFK: An Silvester ist es in weiten Teilen Budapests verboten, Feuerwerkskörper zu verwenden

Anders als in den vergangenen Jahren ist es dieses Jahr an Silvester in weiten Teilen Budapests verboten, Feuerwerkskörper und pyrotechnische Produkte zu verwenden, teilte die Budapester Polizeibehörde (BRFK) am Donnerstag auf der Website police.hu mit – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Ihrer Mitteilung zufolge hat die Stadtverordnetenversammlung der Hauptstadt in diesem Jahr die Verwendung von pyrotechnischen Gegenständen zu Unterhaltungszwecken in den öffentlichen Bereichen von Budapest verschärft: Es ist verboten, Feuerwerkskörper der pyrotechnischen Klassen 2 und 3 am 31. Dezember vor 20 Uhr und am 1. Januar nach 2 Uhr im gesamten Stadtgebiet von Budapest zu verwenden, in Schutzzonen am 31. Dezember und 1. Januar ganztägig und in besonders geschützten Zonen das ganze Jahr über. Die Einstufung der öffentlichen Bereiche in Budapest ist in der Bekanntmachung der Hauptstadt enthalten, fügten sie hinzu. Laut der Bekanntmachung kann ein Verstoß gegen die Verordnung mit einer Verwaltungsstrafe zwischen 200.000 und 1,2 Millionen Forint geahndet werden. Das Abbrennen von Feuerwerkskörpern ist auch in diesem Jahr – wie bisher – in ganz Ungarn das ganze Jahr über verboten und gefährlich. Bei Verstößen gegen diese Vorschrift müssen die Täter mit einer Geldstrafe von bis zu 200.000 Forint rechnen, betonte die Polizei.