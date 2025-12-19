Orbán: Ungarn vermeidet es, durch die Verwendung russischer Vermögenswerte in einen Krieg hineingezogen zu werden

Die Verwendung eingefrorener russischer Vermögenswerte zur Finanzierung der Ukraine könnte als Kriegserklärung aufgefasst werden und hätte Ungarn in einen Krieg hineingezogen, aber „wir haben es geschafft, dies zu vermeiden, was ein großer Erfolg ist“, sagte Ministerpräsident Viktor Orbán am frühen Freitag in Brüssel – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren



Nach einem EU-Gipfeltreffen erklärte Orbán gegenüber Reportern, die Verwendung eingefrorener russischer Vermögenswerte sei „ein totes Thema“. „Wir haben dies von Anfang an abgelehnt und gesagt, dass Ungarn dagegen ist und keine Verantwortung dafür übernehmen wird“, sagte der Ministerpräsident und fügte hinzu, dass Ungarn, wenn der Vorschlag angenommen worden wäre, „innerhalb weniger Tage, sicherlich aber innerhalb von drei Monaten direkt in einen Krieg verwickelt worden wäre“. „Wir haben es geschafft, dies zu vermeiden“, sagte er. Orbán erklärte, es sei deutlich geworden, dass EU-Unternehmen insgesamt mehr Vermögenswerte in Russland hätten als die eingefrorenen russischen Vermögenswerte, was seiner Meinung nach bedeute, dass Europa letztendlich den Kürzeren ziehen würde, wenn Russland Vergeltungsmaßnahmen ergreifen würde. Es habe sich auch herausgestellt, dass die Verwendung der russischen Vermögenswerte rechtlich nicht zu rechtfertigen gewesen wäre, da dies als Beschlagnahmung russischer Vermögenswerte angesehen worden wäre. Belgien hätte dieses Risiko nur gemeinsam mit den anderen Mitgliedstaaten eingegangen, sagte er und fügte hinzu, dass „niemand dies wirklich wollte“.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Auf die Frage nach dem gemeinsamen EU-Kredit antwortete der Ministerpräsident, dass Ungarn und die Slowakei dagegen seien. „Wir haben gesagt, dass wir keine gemeinsamen Schulden aufnehmen wollen, um einen Kredit für die Ukraine zu finanzieren, von dem wir bereits wissen, dass die Ukrainer ihn niemals zurückzahlen können“, sagte er. Orbán sagte, Ungarn, die Slowakei und Tschechien hätten sich gegen die Vergabe eines Kriegskredits für die Ukraine entschieden. Er glaube, dass dieser Kredit niemals zurückgezahlt werden würde und von denen gedeckt werden müsse, die ihn an die Ukraine vergeben. „So haben wir unseren Kindern und Enkeln erspart, später für das Geld aufkommen zu müssen, das in Form eines Kriegskredits für einen gescheiterten Krieg ausgegeben wurde“, sagte er.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

„Die V3 hat sich zusammengeschlossen“, sagte der Ministerpräsident und betonte, wie wichtig es sei, dass Ungarn, die Slowakei und Tschechien auf dem Gipfel gemeinsam auftreten. „Diese drei zusammen sind ein Schwergewicht“, sagte Orbán. „Das ist ermutigend, und wir werden die Zusammenarbeit fortsetzen.“ Gleichzeitig fügte er hinzu, dass die „schlechte Nachricht“ des Gipfels sei, dass Ungarn sich zwar „aus dieser ganzen Angelegenheit herausgehalten hat“, die europäischen Staats- und Regierungschefs aber weiterhin den Krieg finanzieren und die „Vorbereitungen für den Krieg weitergehen“. „Insgesamt habe ich also nur schlechte Nachrichten und schlechte Erfahrungen in Bezug auf die Kriegsgefahr“, sagte Orbán. „Das Gute daran ist, dass wir uns aus dieser Angelegenheit heraushalten. “