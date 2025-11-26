Dreher Brauerei investiert 30 Mrd. HUF in Modernisierung

Die Dreher Brauerei investiert 30 Mrd. HUF in ihren Standort in der Hauptstadt, um die Effizienz zu steigern, teilte das Unternehmen am Dienstag der Nachrichtenagentur MTI mit.

Dreher baut in der ersten Phase eines 100 Mrd. HUF schweren Investitionsprojekts eine Gärungsanlage und ein neues Energiezentrum. Die erste Phase soll bis Ende 2026 abgeschlossen sein. Dreher, ein Mitglied der japanischen Asahi-Gruppe, hat eine Produktionskapazität von 220 Millionen Litern Bier pro Jahr. Laut öffentlichen Angaben erzielte das Unternehmen 2024 einen Nettoumsatz von 101,1 Mrd. HUF.