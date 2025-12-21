Ab März gibt’s wieder Linienflüge zwischen Pécs und München

Der Bürgermeister von Pécs hat gepostet, dass nach langen Vorbereitungen wieder Linienflüge vom Flughafen Pécs-Pogány starten können. München wird wieder mit Linienflügen vom Flughafen Pécs-Pogány aus erreichbar sein, wie Attila Péterffy, Bürgermeister von Pécs, auf seiner Social-Media-Seite bekannt gab – berichtet das Reiseportal turizmus.com.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren



Wie er schreibt, kann nach langen Vorbereitungsarbeiten der Linienflugverkehr vom Flughafen wieder aufgenommen werden. Nach den Plänen werden ab Ende März zweimal wöchentlich Flüge nach München starten, wodurch Pécs wieder in den internationalen Flugverkehr eingebunden wird. „Der vielleicht größte Vorteil des Projekts besteht darin, dass es auf einer Zusammenarbeit zwischen Unternehmen und Institutionen basiert und somit eine langfristige und nachhaltige Lösung bietet. Durch die Verbindung nach München wird Pécs durch den direkten Ticketkauf von vielen Orten in Europa und der Welt aus erreichbar. Auch die Wirtschaftsakteure, die Universität und die Tourismusbranche sehen in der Entwicklung eine strategische Chance, sodass wir auch in Zukunft auf ihre Zusammenarbeit zählen können.“

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

„Die Zukunft des Flughafens hängt nicht nur vom Passagieraufkommen ab. Eine geplante Flugzeugwartungsbasis und die damit verbundenen Ausbildungsmöglichkeiten könnten der Stadt neue Perspektiven in der Industrie und im Bildungsbereich eröffnen. Die Wiederaufnahme des Passagierverkehrs und die technischen Verbesserungen stärken gemeinsam die Bildungs- und internationalen Beziehungen von Pécs”, schreibt der Bürgermeister in seinem Beitrag. Ende Mai wurden die Flüge der maltesischen Fluggesellschaft Universal Air auf der Strecke Malta–Pécs–München eingestellt, nachdem die Fluggesellschaft diese ohne vorherige Absprache und Information gestrichen hatte. Universal Air hätte ab Juni auch Flüge von Pécs nach Korfu angeboten.