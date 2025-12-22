Modernisierung der INA-Ölraffinerie in Rijeka ist in die Endphase getreten

Die Modernisierung der Ölraffinerie des kroatischen Ölkonzerns INA in Rijeka ist in die Endphase getreten: Die wichtigsten Systeme der neuen Verarbeitungsanlagen sind fertiggestellt, und die für den Probebetrieb erforderlichen Kontroll- und Testarbeiten haben begonnen, teilte das Unternehmen am Montag mit – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren



Laut einer Mitteilung an die Nachrichtenagentur MTI wird die Inbetriebnahme des gesamten Komplexes für Ende des ersten Quartals 2026 erwartet. Die Investition im Wert von fast 700 Millionen Euro ist die größte Einzelinvestition in der Geschichte der INA und eines der bedeutendsten Industrieprojekte Kroatiens, an dessen Umsetzung zu mehr als fünfzig Prozent einheimische Unternehmen beteiligt waren. Im Rahmen des Projekts wurde eine Anlage zur Verarbeitung von Schwerölrückständen gebaut. Die bestehenden Raffinerieeinheiten wurden modernisiert, außerdem wurden ein neuer Hafen, Silos, ein geschlossenes Koksbehandlungs- und -transportsystem sowie eine Hochleistungs-Umspannstation zur Stromversorgung der neuen Anlage errichtet.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Zusammen genommen bedeuten diese Entwicklungen eine umfassende Erneuerung des Raffineriekomplexes und machen die Anlage zu einer der modernsten Raffinerien in der Region. In der derzeitigen Abschlussphase werden vor dem Probebetrieb umfassende technische und sicherheitstechnische Kontrollen, Systemtests sowie die für die Erlangung der Betriebsgenehmigung erforderlichen Verfahren durchgeführt, bevor die kommerzielle Produktion mit voller Kapazität aufgenommen wird. In den letzten anderthalb Jahren wurden die Bauarbeiten bei fortlaufendem Betrieb der bestehenden Anlagen durchgeführt, was zu der längsten ununterbrochenen Betriebsphase der Raffinerie in den letzten fünfzehn Jahren führte. In dieser Zeit wurde eine Rekordmenge verarbeitet, bei stabilen und positiven Geschäftsergebnissen der Raffinerie.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Laut der Mitteilung wird INA mit der Inbetriebnahme der neuen Anlage in erster Linie die Dieselkraftstoffproduktion um bis zu 30 Prozent steigern und auch die Produktion anderer Destillate mit hoher Wertschöpfung ausweiten. Das Unternehmen konzentriert sich weiterhin auf die sichere Versorgung Kroatiens und der wichtigsten regionalen Märkte – Bosnien-Herzegowina, Montenegro und Slowenien. Durch die Erweiterung entfällt die Notwendigkeit, Vakuumgasöl (VGO) für den Produktionsprozess zu importieren, das auf dem europäischen Markt in der Regel russischer Herkunft ist. Dies stärkt die Versorgungssicherheit und verringert die Importabhängigkeit.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Goran Plese, Direktor für Raffinerie und Einzelhandel bei INA, betonte: Der Probebetrieb und die Testphase sind eine der komplexesten Phasen von Energieinvestitionen, und nach Abschluss der Genehmigungsverfahren kann die Raffinerie 2026 mit voller Kapazität betrieben werden. Die Investition in Rijeka ist Teil des seit mehr als einem Jahrzehnt laufenden Modernisierungsprogramms der INA für Raffinerien. Als Mitglied der MOL-Gruppe hat das Unternehmen in dieser Zeit insgesamt mehr als eine Milliarde Euro für Raffinerie- und Logistikentwicklungen ausgegeben. 49,08 Prozent der INA gehören MOL, 44,84 Prozent dem kroatischen Staat.