Shopper Park Plus erwirbt Fachmarktzentren in Polen

Shopper Park Plus, Eigentümer eines Portfolios von Einzelhandelsimmobilien in Ungarn, Tschechien und der Slowakei, gab am Montag eine Vereinbarung über Akquisitionen in Polen bekannt – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Shopper Park Plus erklärte, die Vereinbarung betreffe den Erwerb von acht Fachmarktzentren von Auchan Polska und Ceetrus Polska. Die Transaktion könnte im ersten Quartal 2026 abgeschlossen werden, sobald die Bedingungen erfüllt sind. Eine Vereinbarung zur Finanzierung der Transaktion wurde mit der Aareal Bank AG unterzeichnet.