Zwei Menschen starben in einem niedergebrannten Haus in Adács

Zwei Menschen starben am Montag in einem niedergebrannten Haus in Adács im Komitat Heves, teilte Dániel Mukics, Sprecher der Nationalen Katastrophenschutzbehörde, der Nachrichtenagentur MTI mit.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren



Der Mitteilung zufolge geriet am Montagmorgen ein 40 Quadratmeter großes Lehmhaus in Brand, die Flammen erfassten das gesamte Gebäude, ein Großteil des Daches stürzte ein. Die Feuerwehr löschte die Flammen. Bei der Durchsuchung der Trümmer wurden zwei verkohlte Leichen gefunden. Die Katastrophenschutzbehörde leitet eine Branduntersuchung ein, um die Umstände der Brandentstehung aufzuklären, teilte der Sprecher mit.