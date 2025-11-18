MBH Bank übernimmt Mehrheitsbeteiligung an Immobilienmakler Otthon Centrum

Die MBH Bank, Ungarns zweitgrößter gewerblicher Kreditgeber, gab am Dienstag den Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung am Immobilienmakler Otthon Centrum von einer Tochtergesellschaft der Biggeorge Holding bekannt – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Die MBH Bank hat sich bereit erklärt, 80 % der Anteile an dem Makler zu erwerben, und geht davon aus, die restlichen 20 % im Jahr 2028 zu erwerben, sofern bestimmte Bedingungen erfüllt sind. Der Abschluss der Transaktion wird nach der behördlichen Genehmigung für das erste Quartal 2026 erwartet. Die Transaktion hat keine Auswirkungen auf das polnische Geschäft von Otthon Centrum. Otthon Centrum verfügt über mehr als 200 Niederlassungen im ganzen Land sowie 1.400 Makler und 500 Finanzberater. Die MBH Bank erklärte, dass die Transaktion ihr „Ökosystem für die Immobilienfinanzierung” nach der früheren Übernahme der Bausparkasse Fundamenta Lakáskassza „vervollständigt”.