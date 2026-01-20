MOL unterzeichnet Vereinbarung zum Erwerb einer 56,15-prozentigen Beteiligung an NIS

Das ungarische Öl- und Gasunternehmen MOL gab am Montag bekannt, dass es eine verbindliche Grundsatzvereinbarung mit der russischen Gazprom Neft über den Erwerb einer 56,15-prozentigen Beteiligung an dem serbischen Unternehmen NIS unterzeichnet hat – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren



Die Parteien streben an, den Kaufvertrag bis zum 31. März 2026 zu unterzeichnen. Der Abschluss der Transaktion erfordert die Genehmigung durch das Amt für die Kontrolle ausländischer Vermögenswerte (OFAC) der Vereinigten Staaten von Amerika. „Die Transaktion … kann den langfristigen, stabilen Betrieb der Raffinerie in Pančevo und der damit verbundenen Geschäftsbereiche sowie die ununterbrochene Versorgung der Energiemärkte in der Region sicherstellen“, erklärte MOL.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Die MOL-Gruppe befindet sich in Verhandlungen mit ADNOC, der nationalen Ölgesellschaft der Vereinigten Arabischen Emirate, um als Minderheitsaktionär in die Eigentümerstruktur von NIS einzutreten, während MOL die Mehrheit der Anteile und die Kontrolle behält, sagte MOL-Vorstandsvorsitzender Zsolt Hernádi. „MOL ist entschlossen, mit der serbischen Regierung zusammenzuarbeiten, um die Versorgungssicherheit in Serbien und in der Region weiter zu stärken“, fügte er hinzu. Die Raffinerie von NIS in Pančevo hat eine Jahreskapazität von fast 4,8 Millionen Tonnen. NIS betreibt außerdem fast 400 Tankstellen in Serbien, Rumänien und Bosnien und Herzegowina. Im Upstream-Bereich verfügt NIS über rund 173 Millionen Barrel Öläquivalent an 2P-Reserven, wobei die tägliche Rohöl- und Gasproduktion in Serbien mehr als 20.000 Barrel Öläquivalent pro Tag beträgt. Das Unternehmen besitzt außerdem Explorationslizenzen in Rumänien und Bosnien und Herzegowina.