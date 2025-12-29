Einrichtungen des Malteser Hilfsdienstes für Obdachlose in Budapest sind fast voll belegt

Die Einrichtungen des Malteser Hilfsdienstes für Obdachlose in der Hauptstadt sind fast voll belegt, aber aufgrund von Platzmangel wird niemand weggeschickt, teilte die karitative Organisation am Montag in einer Erklärung gegenüber der Nachrichtenagentur MTI mit.

Die Einrichtungen des Hilfsdienstes in der Hauptstadt, die Obdachlose versorgen, wurden für die Winterzeit um provisorische Plätze erweitert. Aufgrund der Temperaturen unter dem Gefrierpunkt patrouillieren vier Straßendienste des Hilfsdienstes an den typischen Aufenthaltsorten von Obdachlosen, um Menschen aufzuspüren, die der Gefahr der Unterkühlung ausgesetzt sind, und sie, wenn möglich, in eine Notunterkunft zu bringen. In den Abend- und Nachtstunden steht ein Krisenwagen bereit, um auf Meldungen zu reagieren und Hilfe zu leisten.

Es wurde mitgeteilt, dass der Dispatcherdienst rund um die Uhr unter der Telefonnummer 061 338 4186 erreichbar ist und in diesen Tagen durchschnittlich 10 bis 14 Anrufe aus dem Budaer Teil der Hauptstadt eingehen, wo der Malteser Hilfsdienst für die Versorgung der Obdachlosen zuständig ist. Die meisten Hilferufe gehen nach Einbruch der Dunkelheit ein, wenn Menschen, die mit ihrem Hund spazieren gehen, Obdachlose auf öffentlichen Plätzen sehen. In den späten Abend- und Nachtstunden melden eher Beamte, Polizisten oder Mitarbeiter der Verkehrsbetriebe neue Fälle. In sieben von zehn Fällen nehmen die Obdachlosen die angebotene Hilfe an. Aufgrund von Platzmangel schickt der Hilfsdienst niemanden weg: Wenn die Notunterkünfte voll sind, bittet die Leitstelle andere Hilfsorganisationen um Unterstützung, und wenn nirgendwo Platz frei ist, eröffnet die karitative Organisation vorübergehend ein weiteres Gebäude für Obdachlose, teilte der Ungarische Malteser Hilfsdienst mit.