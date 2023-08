Auf dem Sziget-Festival zurückgelassene Zelte an Bedürftige gespendet

Rund 700 Zelte und Campingausrüstungen, die auf dem Sziget Festival zurückgelassen wurden, werden an Bedürftige gespendet, teilte der ungarische Malteser Hilfsdienst am Freitag mit. Freiwillige Helfer verschiedener Wohlfahrtsverbände, Nichtregierungsorganisationen und des Malteser Hilfsdienstes füllten 38 Autos und Lieferwagen mit Zelten, aufblasbaren Matratzen, Schlafsäcken und Campingstühlen – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Die Organisatoren des Festivals ermutigten die Festivalbesucher, ihre Campingausrüstung zurückzulassen oder sie zum Zelt des Malteser Hilfsdienstes zu bringen. Seit 2018 arbeitet der Hilfsdienst mit dem Festival zusammen, um sicherzustellen, dass die Campingausrüstung nicht verschwendet wird. Die Zelte und andere Ausrüstungsgegenstände werden gereinigt, repariert und an bedürftige Kinder und Obdachlose weitergegeben, so die Wohltätigkeitsorganisation in einer Presseerklärung.