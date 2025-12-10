Czepek: 2,5 Millionen Forint pro Antragsteller für die Installation von Energiespeichern für Privathaushalte

Die ungarische Regierung startet Anfang Februar eine Ausschreibung für Familien und bietet eine nicht rückzahlbare Förderung in Höhe von 2,5 Millionen Forint für die Anschaffung von 10-Kilowattstunden-Energiespeichern, bestätigte Gábor Czepek, parlamentarischer Staatssekretär im Energieministerium (EM), in seinem Facebook-Beitrag am Mittwoch – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Er fügte hinzu, dass Selbstversorgung nicht nur auf nationaler Ebene, sondern auch auf individueller Ebene ein zentrales Thema sei, das im Bereich der Stromversorgung mit Solarzellen beginne und mit Energiespeichern fortgesetzt werde. Jeder, der über eine Solaranlage verfügt oder deren Installation plant, kann einen staatlichen Zuschuss beantragen. Bei der Bewertung werden diejenigen bevorzugt, die bereits aus der jährlichen Bilanzierung herausgefallen sind oder bis 2030 herausfallen werden, danach die Bewohner kleiner ländlicher Gemeinden.

Er wies darauf hin, dass in Ungarn seit 2010 im Zeichen der patriotischen grünen Wende eine Solarrevolution stattgefunden habe. Damals gab es in unserem Land weniger als 300 Solarkraftwerke, heute produzieren mehr als 320.000 grüne Energie. Ungarn ist weltweit führend beim Anteil des mit Solarzellen erzeugten Stroms, betonte der Staatssekretär. Die enormen Kapazitäten werden dann zu einer echten Stärke, wenn wir das Problem der Energiespeicherung lösen können. Die Solarkraftwerke laufen tagsüber auf Hochtouren, aber der Spitzenbedarf entsteht am späten Nachmittag und frühen Abend, weshalb es notwendig ist, den Strom für mindestens einige Stunden zu speichern, fügte er hinzu. Mit dem zu Beginn des nächsten Jahres mit einem Budget von 100 Milliarden Forint startenden Energiespeicherprogramm für Privathaushalte helfen wir Haushalten mit Solaranlagen, dauerhaft autark zu bleiben damit sie einen möglichst großen Teil ihres Strombedarfs mit eigenen Mitteln und lokal erzeugter grüner Energie decken können, was auch zur Nachhaltigkeit der Senkung der Nebenkosten beiträgt, betonte Gábor Czepek.

Die Ausschreibung unterstützt die Anschaffung von Energiespeichern für bestehende oder neue Solaranlagen. Mit den verfügbaren Mitteln in Höhe von 2,5 Millionen Forint übernimmt die Regierung 80 Prozent der Kosten für Akkus und Wechselrichter in Höhe von etwa 3,2 Millionen Forint von den Familien. Die detaillierte Ausschreibung wird bis Mitte Januar veröffentlicht, die Bewerbung kann von Anfang Februar bis Mitte März über eine benutzerfreundliche Oberfläche erfolgen. Bei der Bewertung werden diejenigen bevorzugt, die bereits aus der jährlichen Bilanzierung herausgefallen sind oder in den nächsten fünf Jahren herausfallen werden, danach die Einwohner von Gemeinden mit weniger als 5000 Einwohnern, erklärte er die Bedingungen.

Neben dem jetzt angekündigten Programm für Privathaushalte laufen bereits Ausschreibungen für Unternehmen und industrielle Energieakteure zur Förderung von Speicherentwicklungen im Gesamtwert von 230 Milliarden Forint. Im Rahmen des Jedlik-Ányos-Energieprogramms startet im Januar eine Ausschreibung zur Förderung der Installation industrieller Energiespeicher mit einem Volumen von 50 Milliarden Forint, erinnerte er. „2026 werden wir bei der Stärkung unserer Speicherkapazitäten noch einen Gang höher schalten, ich werde bald weitere Ankündigungen machen!”, schrieb der Staatssekretär.