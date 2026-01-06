Schneefall: Verkehrsbeeinträchtigungen im ganzen Land

Die Kältewelle und der starke Schneefall in Ungarn haben am Dienstagmorgen zu Weichenausfällen geführt, die den Zugverkehr an mehreren Orten im Land verlangsamt haben. Mehrere Züge haben Verspätung, einige wurden durch Busse ersetzt, während in vielen Teilen des Landes die Straßenoberfläche salzig, matschig oder schneebedeckt ist – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren



Auch die Sichtverhältnisse sind in den vom Schneefall betroffenen Gebieten eingeschränkt, weshalb sich der Verkehr laut den Verkehrsbehörden erheblich verlangsamt. Für die südöstlichen zwei Drittel des Landes werden bis Mitternacht weitere 5 bis 15 cm Schnee erwartet, weshalb HungaroMet Zrt. für heute eine Warnung der Stufe 2 (orange) für die Komitate Baranya und Bács-Kiskun herausgegeben hat. Die Temperaturen werden voraussichtlich bis auf Ausnahme im Osten unter dem Gefrierpunkt bleiben, sodass der Schnee liegen bleibt und die Straßen vereisen können. Im Süden können bis Mittwochmorgen mehr als 20 cm Neuschnee fallen, wobei sich insgesamt 20 bis 30 cm ansammeln können. Ein starker Nordwestwind kann vor allem in Gebieten westlich der Donau zu Schneeverwehungen führen.