Schneefall: Verkehrsminister warnt vor schneebedeckten Straßen und eingeschränkter Sicht

Die Straßen im ganzen Land sind mit Schnee oder Matsch bedeckt, und die Sicht kann eingeschränkt sein, teilte der Minister für Bauwesen und Verkehr am Mittwoch auf Facebook mit – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

János Lázár nannte die Autobahnen M0, M44, M1, M7, M5, M6, M3, M30, M43, M85 und M86 als Straßen mit matschiger oder salziger Oberfläche, fügte jedoch hinzu, dass der Autobahnbetreiber landesweit über 500 Maschinen einsetzt, um die Straßen befahrbar zu machen. Der Minister sagte, der Bahnverkehr sei nicht unterbrochen, aber im Westen des Landes sei mit Verspätungen von 15 bis 20 Minuten zu rechnen. Er sagte, die Weichen würden kontinuierlich gereinigt, aber „die Reinigung geht aufgrund des anhaltenden Schneefalls nur langsam voran, und die Bemühungen konzentrieren sich auf die wichtigsten Knotenpunkte”. Der Busverkehr sei landesweit verspätet, die Busse hätten bis zu 60 Minuten Verspätung und umfahren einige Dörfer, sagte der Minister.

Unterdessen gab der Wetterdienst HungaroMet für mehrere Komitate im Osten eine Warnung der Stufe 2 (orange) heraus und prognostizierte weiteren Schneefall bis Donnerstagmorgen. Entlang der Theiß seien weitere 10 bis 20 cm Schnee zu erwarten, etwas weniger im mittleren Osten und Süden des Landes, teilte der Dienst mit. Dániel Mukics, Sprecher der Nationalen Katastrophenschutzbehörde (OKF), erklärte auf einer Pressekonferenz, dass alle staatlichen Stellen mit voller Kapazität daran arbeiteten, die durch den Schnee verursachten Beeinträchtigungen zu mildern, und dass der zur Bewältigung der Situation eingerichtete Einsatzstab die lokalen Behörden aufforderte, dasselbe zu tun.

Attila Fülöp, Staatssekretär für Pflegepolitik im Innenministerium, sagte, dass am Mittwoch ab 8 Uhr morgens die Alarmstufe „Rot” ausgerufen worden sei, wodurch alle sozialen Einrichtungen verpflichtet seien, obdachlose Menschen in Not aufzunehmen. Gergely Karácsony, Bürgermeister von Budapest, sagte, die Stadt arbeite mit voller Kapazität daran, die Straßen vom Schnee zu befreien, wobei dem öffentlichen Nahverkehr Vorrang eingeräumt werde. Unter Berufung auf den Bericht vom heutigen Morgen erklärte Karacsony in einem Beitrag auf Facebook, dass die Hauptstraßen und Busspuren alle befahrbar seien. Er sagte, verstopfte Weichen verursachten an bestimmten Stellen Störungen, würden aber geräumt. „Alle geben ihr Bestes”, sagte Karácsony.