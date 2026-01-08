Katastrophenschutzbehörde: Öffentliche Dienste landesweit einsatzbereit

Nach den starken Schneefällen dieser Woche sind die kritischen Infrastrukturen und staatlichen Dienste landesweit einsatzbereit, teilte der Sprecher der Nationalen Katastrophenschutzbehörde am Donnerstag in einer Pressekonferenz mit – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Dániel Mukics sagte, dass der operative Ausschuss, der sich mit den Folgen des extremen Wetters befasst, am frühen Donnerstag unter dem Vorsitz von Innenminister Sándor Pintér eine Sitzung abgehalten habe. Die Katastrophenschutzkräfte mussten nur in einem Fall Maßnahmen zum Schutz von Menschenleben ergreifen, nämlich in Akasztó im Süden Ungarns, wo das Dach eines Hauses eingestürzt war, so Mukics. Die sozialen Dienste seien zu 85,6 Prozent ausgelastet, „niemand muss die Nacht im Freien verbringen”, fügte er hinzu.

Wichtige Teile der Infrastruktur wie Energie-, Gas-, Heizungs- und Trinkwasserversorgung funktionieren, und Grundnahrungsmittel und Medikamente werden reibungslos an die Bevölkerung verteilt, sagte er. In zwei Ortschaften, Nagypeterd und Rózsafa im Komitat Baranya im Süden Ungarns, sei es zu einem Stromausfall gekommen, der jedoch voraussichtlich innerhalb weniger Stunden behoben sein werde, sagte er. Die Gesundheitsversorgung funktioniere und die Schulen hätten überall den Unterricht aufgenommen; keine Ortschaft und keine Straße im Land sei abgeschnitten, sagte er.