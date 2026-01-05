Ein Mensch starb bei einem Wohnungsbrand in Györ

Am späten Sonntagabend brach in Györ ein Feuer in einem Einfamilienhaus aus. Bei der Durchsuchung des Gebäudes fanden Feuerwehrleute die verkohlte Leiche eines Mannes mittleren Alters, wie der Sprecher der Nationalen Katastrophenschutzbehörde am Montag gegenüber der Nachrichtenagentur MTI mitteilte.

Laut einer Mitteilung von Dániel Mukics wurde die andere Bewohnerin des Hauses, eine Frau mittleren Alters, mit Verdacht auf Rauchvergiftung ins Krankenhaus gebracht. Das Feuer brach in einem Zimmer des 40 Quadratmeter großen Einfamilienhauses in der Szittya utca aus, wo in der Nähe des Ofens angesammelte Abfälle und Möbel in Brand gerieten. Ein in der Nähe wohnender Feuerwehrmann, der gerade frei hatte, war als Erster am Ort des Geschehens und rettete eine Frau und eine Gasflasche aus dem Gebäude. Das Feuer wurde von drei Feuerwehrfahrzeugen gelöscht. Die Löscharbeiten wurden durch den im Gebäude und in dessen Umgebung angesammelten Müll erschwert. Um die genauen Umstände der Brandentstehung aufzuklären, leitet die Katastrophenschutzbehörde eine Brandermittlung ein. Dániel Mukics wies in der Mitteilung darauf hin, dass es auch aus Sicht des Brandschutzes wichtig ist, die Wohnungen in Ordnung zu halten, da unnötige Gegenstände das Brandrisiko erhöhen, die Arbeit der Feuerwehr behindern, das Feuer schneller ausbreiten, mehr giftigen Rauch erzeugen und die Flucht aus dem Gebäude erschweren.