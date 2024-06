Häuser nach Sturm in Ostungarn unbewohnbar

Mehrere Häuser östlich der Donau sind unbewohnbar geworden, nachdem sie in der Nacht durch einen Sturm beschädigt wurden, sagte ein Sprecher der nationalen Katastrophenschutzbehörde (OKF) am Sonntag – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Die Feuerwehr wurde bis Sonntagmorgen zu etwa 240 Einsätzen im ganzen Land gerufen, vor allem östlich der Donau, sagte Dániel Mukics gegenüber der Nachrichtenagentur MTI. Die meisten Notrufe betrafen umgestürzte Bäume und herabgefallene Äste, aber auch mehrere Häuser wurden beschädigt, sagte Mukics und fügte hinzu, dass der Sturm die meisten Schäden in den Komitaten Csongrád-Csanád und Szabolcs-Szatmár-Bereg verursachte. Die meisten Schäden wurden durch starken Wind und Hagel verursacht, aber einige Häuser wurden auch vom Blitz getroffen, sagte er. In dem Dorf Békéssámson habe ein Blitzschlag einen Baum in Brand gesetzt, der dann auf ein Haus übergegriffen habe, sagte er weiter. In den Städten Buj und Ibrány mussten insgesamt acht Menschen aus ihren Häusern evakuiert werden, nachdem diese durch einen Hagelsturm unbewohnbar geworden waren, so Mukics. Durch den Regen seien auch in mehreren Orten Keller überflutet worden, sagte er.