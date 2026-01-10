Soltész: Renovierung der Denkmäler zur Erinnerung an die Vertreibung der deutschsprachigen Gemeinschaft in Ungarn beginnt

Denkmäler zur Erinnerung an die Vertreibung der deutschsprachigen Gemeinschaft in Ungarn werden in 47 Gemeinden renoviert, teilte Miklós Soltész, Staatssekretär für kirchliche und ethnische Beziehungen im Amt des Ministerpräsidenten, am Freitag in Szendehely im Norden Ungarns mit – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Soltész merkte an, dass 47 Gemeinden auf eine Ausschreibung des Staatssekretariats für kirchliche und ethnische Beziehungen hin Anträge gestellt hätten, in denen sie insgesamt 56 Millionen Forint beantragten – die alle genehmigt worden seien. Bei einer Pressekonferenz in der Nähe des Denkmals bei der Marienkirche erklärte er, dass Szendehely 514.000 Forint für sein eigenes Projekt erhalten habe.