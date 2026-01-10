Schneefall: Keine Beeinträchtigungen im Zugverkehr

Der Zugverkehr ist vorerst nicht beeinträchtigt, teilte der Minister für Bauwesen und Verkehr am Samstag auf Facebook mit – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Das kalte Wetter führe zu Ausfällen mechanischer Anlagen, vor allem Weichen, sagte János Lázár. Die Räumung der Anlagen schreite kontinuierlich voran, wobei man sich auf wichtige Knotenpunkte konzentriere, fügte er hinzu. Der Minister bestätigte, dass Bus- und Bahnwartehallen geöffnet worden seien und rund um die Uhr geöffnet bleiben würden, um Hilfe bei dem eisigen Wetter zu leisten. Er sagte, dass es an den meisten Orten keine Beeinträchtigungen im Busverkehr gebe, einige Ortschaften jedoch aufgrund der Straßenverhältnisse weiterhin nicht mit dem Bus erreichbar seien. Die HEV-Vorortzüge in Budapest verkehren auf allen Strecken planmäßig, sagte Lázár.

Es habe fast überall in Ungarn aufgehört zu schneien, die Sichtverhältnisse seien unterschiedlich und die Temperaturen lägen zwischen -11 °C und 0 °C, sagte er und fügte hinzu, dass der Autobahnbetreiber über 150 Maschinen einsetzt, um die Straßen befahrbar zu machen.