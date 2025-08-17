Miklós Soltész: Die deutsche Volksgruppe unterhält landesweit mehr als siebzig Kindergärten und Schulen

Die deutsche Volksgruppe spielt eine herausragende Rolle für den Erhalt der nationalen Gemeinschaften, da sie landesweit mehr als siebzig Kindergärten und Schulen unterhält, in denen der Unterricht der deutschen Sprache und die Bewahrung der Kultur Teil der Erziehung sind, erklärte der Staatssekretär im Ministerium für kirchliche und nationale Beziehungen am Samstag in Hercegkút im Komitat Borsod-Abaúj-Zemplén – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren



Miklós Soltész erklärte gegenüber Journalisten auf dem nationalen Kellerfest der Gemeinde, es sei schön zu sehen, dass auch viele junge Menschen, die dieser Nationalität angehören, diese Kultur für wichtig halten, und all dies zeige die Versöhnung zwischen den Nationen, die Bedeutung und den Wert der Zusammenarbeit. Anlässlich des 275. Jahrestags der Gründung von Hercegkút sagte der Staatssekretär, diese Zeit zeige, dass die nach der türkischen Verwüstung zugewanderten Schwaben und Deutschen aus anderen Gebieten in Ungarn eine neue Heimat gefunden und wichtige Werte mitgebracht hätten. Er fügte hinzu, dass dies durch die Vertreibung nach dem Zweiten Weltkrieg und den Kommunismus zerstört worden sei. Es sei unsere Aufgabe, so weit wie möglich die Wurzeln wiederzufinden, sie wieder hervorzuheben und zu fördern, damit kleine Kinder und Jugendliche von den Älteren all das Schöne, die Kultur und die Sprache erfahren können, sagte er. Er fügte hinzu, dass sie deshalb in den letzten zehn Jahren auch in Hercegkút das kirchliche Erbe, das Gemeindehaus und verschiedene Veranstaltungen im Zusammenhang mit den Weinkellern unterstützt hätten.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

József Rák, der unabhängige Bürgermeister von Hercegkút, sprach in seiner Begrüßungsrede darüber, dass das nationale Kellerfest vor fünfzehn Jahren ins Leben gerufen wurde, weil man zeigen wollte, dass es einen Bedarf für eine hochwertige Weintourismusveranstaltung gibt, für die bereits alle infrastrukturellen Voraussetzungen gegeben sind. Er wies darauf hin, dass sie nicht nur die Ansiedlung ihrer Vorfahren vor 275 Jahren feiern, sondern auch daran erinnern, dass die Gemeinde vor 120 Jahren von ihrem früheren deutschen Namen in Hercegkút umbenannt wurde. Anlässlich des fünfzehnten Kellerfestivals in der deutschen Siedlung im Tokajer Tal wurde der pensionierte Gymnasiallehrer János Naár für sein Lebenswerk mit dem Ungarischen Goldenen Verdienstkreuz ausgezeichnet, während Staatssekretär Miklós Soltész die Ehrenbürgerschaft verliehen wurde.