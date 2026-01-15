Luftqualität in mehreren Teilen Ungarns verschlechtert sich

Eine hohe Konzentration von Staubpartikeln in der Luft verschlechtert die Luftqualität in mehreren Teilen Ungarns weiter, teilte das Nationale Zentrum für öffentliche Gesundheit (NNGYK) am Donnerstag mit – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Nach den Messungen vom Mittwoch ist die Luft derzeit in Putnok, Sajószentpéter und Békéscsaba im Osten und Südosten Ungarns „gefährlich“. Im Westen Ungarns ist die Luftqualität in Veszprém, Györ, Mosonmagyaróvár und Sopron gefährlich, hieß es. Die Luftqualität sei unter anderem in Nyíregyháza, Debrecen, Miskolc, Kazincbarcika, Salgótarján, Szeged, Kecskemét, Esztergom, Pécs, Tatabánya, Székesfehérvár und Szombathely „ungesund”, so das NNGYK. In Budapest, Eger und Dorog sei die Luftqualität „schlecht”.