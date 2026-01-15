Bis April kann man sich für den Tierschutz-Bildungswettbewerb bewerben, und Bildungseinrichtungen und Kinderschutzinstitutionen können sich auch um den Titel „ewiger Tierfreund” und „Wildtierschützer” bewerben, teilte das Tierschutzzentrum der Veterinärmedizinischen Universität am Donnerstag der Nachrichtenagentur MTI mit.

Laut der Mitteilung werden Bewerbungen von ungarischen und grenzüberschreitenden ungarischen Einrichtungen erwartet, die sich in herausragender Weise für den Tierschutz einsetzen und bestrebt sind, verantwortungsvolle Tierhaltung mit Hilfe vielfältiger und kreativer Programme in die Erziehung zu integrieren. Die detaillierten Teilnahmebedingungen sind unter https://allatvedelemgyerekeknek.hu/projektek/ verfügbar. Die eingereichten Arbeiten werden von einer Jury aus Tierschutzexperten und Pädagogen bewertet, heißt es in der Mitteilung.