Luftqualität in mehreren Teilen Ungarns „gefährlich“

Nach Angaben des Nationalen Gesundheitszentrums (NNGYK) ist die Luftqualität in vielen Teilen Ungarns inzwischen „gefährlich“ – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Die Luftqualität wird im Sajó-Tal, in Putnok, Kazincbarcika, Sajószentpéter und Miskolc sowie in Nyíregyháza und Kaposvár als „gefährlich“ eingestuft, teilte das Zentrum am Freitag mit. In Pécs, Szeged, Győr, Tatabánya und Hernádszurdok wird die Luft als „ungesund“ eingestuft, während in Sopron, Ajka, Várpalota, Székesfehérvár, Dunaújváros, Százhalombatta, Budapest, Kecskemét, Salgótarján und Debrecen die Luftqualität als „akzeptabel“ eingestuft wird.

