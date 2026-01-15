Karnevalsvergnügen im Várkert Bazár am 25. Januar

Der Várkert Bazár bereitet sich auf einen ganzen Tag Karnevalsvergnügen für die ganze Familie vor: Mit Märchenspielen, Konzerten, interaktiven Spielen, Bastelworkshops und einer Fotoecke am 25. Januar – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren



Laut einer Mitteilung des Várkert Bazár an die Nachrichtenagentur MTI am Donnerstag beginnt der Karnevalstag für die ganze Familie um 10 Uhr morgens mit einem interaktiven Märchenspiel in der Aula des Veranstaltungssaals. In der Vorstellung „Das Geheimnis des wundersamen Zauberbuchs” wird Manócska von Brigitta Egyed gespielt, Borót, die hilfsbereite große Schwester, wird von Kamilla Kátai gespielt. Auf der Jonglierinsel können Kinder und Erwachsene mit Hilfe von Tellerdrehern, Jonglierbällen, Keulen und Diabolos einen Einblick in die Welt der Zirkuskunst gewinnen. Tanzt, springt und lacht laut! Unter diesem Titel gibt die Band Apacuka ein interaktives Karnevalskonzert, bei dem bekannte Songs aus den Alben Színes világ, Hangfalatok und Családfánk mit Weltmusik-, Reggae- und Rockklängen zu hören sind. In der Aufführung des Kabóca Puppentheaters erweckt Péter Inoka den rot gekleideten Markthelden László Vitéz zum Leben. Die Aufführung wird anlässlich des 100. Geburtstags von Henrik Kemény ins Programm aufgenommen. Darüber hinaus erwarten die Besucher zwischen 10 und 18 Uhr interaktive Spiele, Karnevalsbastelworkshops und eine Fotoecke. Weitere Informationen finden Sie auf der Website des Várkert Bazár.