Einsatzzentrale: Ab Sonntagabend wird extreme Kälte erwartet

Laut Wettervorhersagen ist am Samstag im Westen Transdanubiens mit leichtem Eisregen zu rechnen, während im Rest des Landes Nebel zu erwarten ist. Ab Sonntagabend wird es wieder extrem kalt, mit Temperaturen von bis zu -20 Grad Celsius, vor allem im Nordosten des Landes, teilte die Einsatzzentrale am Samstag der Nachrichtenagentur MTI mit.

Ihren Angaben zufolge wurde die Lieferung von Brennholz an Bedürftige fortgesetzt, am Freitag erhielten 326 Personen diese Unterstützung. Das Brennholz wurde vor der Lieferung von 173 Feuerwehrleuten zerkleinert und anschließend von 475 Soldaten, Polizisten und Zivilschutzkräften mit 108 Fahrzeugen an die Bedürftigen geliefert. An der Verladung von jeweils 1 Kubikmeter Holz pro Grundstück beteiligten sich auch Häftlinge aus Nyíregyháza, fügten sie hinzu und wiesen darauf hin, dass die Brennholztransporte auch am Wochenende fortgesetzt werden. Es gibt keine abgeschnittenen Ortschaften im Land, ebenso wenig wie Straßensperren. Die Feuerwehr wurde im Zusammenhang mit dem Winterwetter zu 80 Einsätzen wegen Verkehrsunfällen und Gebäudeschäden gerufen.

In Kecskemét ist das Dach eines Einfamilienhauses aufgrund der Schneelast eingestürzt, wodurch das Haus unbewohnbar wurde. Die drei dort lebenden Personen wurden von der Gemeinde untergebracht. Auch in Nagykőrös stürzte das Dach eines Einfamilienhauses ein, das Haus wurde unbewohnbar, die dort lebende Person zog zu Verwandten. In Jánoshalma wurde ein Einfamilienhaus durchnässt, stürzte teilweise ein, wurde unbewohnbar, ein Bewohner wurde bei Verwandten untergebracht. In Szolnok fiel ein großer Hund in den vereisten Zagyva, er wurde von der Feuerwehr gerettet, hieß es.

Die Polizei wurde zu 176 Verkehrsunfällen gerufen, von denen 21 mit Personenschäden endeten, während es zu keinen tödlichen Unfällen kam. Die Polizisten besuchten gemeinsam mit der Bürgerwehr 2303 isoliert lebende Menschen und leisteten ihnen in 106 Fällen Hilfe. In weiteren 741 Fällen kontrollierten sie an See- und Flussufern die Einhaltung der Vorschriften für den Aufenthalt auf dem Eis, wobei sie drei Personen verwarnen mussten, heißt es in der Mitteilung. Am Freitag rückte der Rettungsdienst zu 4176 Einsätzen aus, und in 18 Ortschaften sowie in Teilen des 12. Bezirks von Budapest kam es bei insgesamt 11.859 Verbrauchern zu Stromausfällen. Am Samstagmorgen war die Wiederherstellung der Versorgung bei 20 Verbrauchern in Felsőtárkány im Gange.