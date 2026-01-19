Einsatzzentrale: Laut Vorhersagen wird es trocken und kalt

Laut Wettervorhersagen wird es trocken und kalt. Stellenweise Nebel, im Nordosten des Landes sind Temperaturen von minus 15 bis minus 20 Grad Celsius zu erwarten, teilte die Einsatzzentrale am Montag der Nachrichtenagentur MTI mit.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren



Sie schrieben, dass laut Wettervorhersagen in der Tiefebene, in Budapest und in Teilen von Transdanubien bewölktes, nebliges Wetter zu erwarten ist, während es anderswo überwiegend sonnig sein wird. In den bewölkten Gebieten kann es zu leichtem Schneefall und Eisregen kommen, ansonsten wird trockenes, aber kaltes Wetter erwartet; die höchsten Tagestemperaturen liegen zwischen minus 8 und plus 1 Grad Celsius, am späten Abend kühlt die Luft im Nordosten auf minus 15 bis minus 20 Grad ab. Es wurde auch erwähnt, dass der Staat aufgrund der außergewöhnlichen Kälte seit dem 15. Januar bereits 1891 Kubikmeter Brennholz für Bedürftige bereitgestellt hat, davon 778 Kubikmeter direkt an Bedürftige und 1113 Kubikmeter an die Gemeinden.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Am Sonntag haben 234 Feuerwehrleute das Brennholz vor dem Transport zerkleinert, 503 Soldaten, Polizisten und Zivilschutzkräfte haben mit 186 Fahrzeugen das lebensrettende Brennholz zu den Bedürftigen gebracht, die nichts zum Heizen hatten. Am Sonntag wurden insgesamt 843 Kubikmeter Brennholz an 193 Orte geliefert. 75 Kubikmeter gingen direkt an Bedürftige, 768 Kubikmeter an die Gemeinden, und 118 Ortschaften erhielten Brennholz, hieß es. Außerdem wurde mitgeteilt, dass am Sonntag gegen 16 Uhr zwischen Ipolydamásd und Szob zwei Mädchen im Alter von 13 und 15 Jahren auf das Eis des Ipoly gestiegen waren, das unter ihnen brach. Ein Passant rettete die beiden Jugendlichen aus dem 80 Zentimeter tiefen eisigen Wasser, die eintreffenden Feuerwehrleute und Polizisten übergaben sie den Rettungskräften. Der Rettungsdienst brachte die beiden Mädchen ins Vácer Jávorszky Ödön Krankenhaus, wo ihre unterkühlten unteren Gliedmaßen wieder aufgewärmt wurden. Sie erlitten keine Erfrierungen und konnten am Sonntagabend nach Hause gehen.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Sie merkten an, dass dieser Fall erneut deutlich macht, dass es lebensgefährlich ist, sich auf dem Eis von Flüssen aufzuhalten, und die Einsatzkräfte bitten alle, das Eis von Flüssen nicht zu betreten. Mittlerweile ist das Eis mehrerer Seen für Wintersport geeignet, aber man darf sich nur auf den ausgewiesenen Flächen auf das Eis begeben, betonten sie und fügten hinzu, dass es nicht ratsam sei, alleine Schlittschuh zu laufen. Wenn wir Knacken oder Knirschen hören, sollten wir uns sofort auf den Bauch auf das Eis legen und versuchen, auf dem Bauch zum Ufer zu rutschen. Je größer die Körperfläche auf dem Eis ist, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass es einbricht. Wenn das Eis eingebrochen ist, sollten wir versuchen, uns auf den Bauch auf das Wasser zu legen und mit Brustschwimmen zum Ufer zu schwimmen. Wenn wir eine solche Situation beobachten, müssen wir sofort die Notrufnummer 112 anrufen.