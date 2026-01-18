Meteorologie: Eis auf dem Balaton könnte sich an mehreren Stellen öffnen

In den nächsten Tagen könnte sich das Eis auf dem Balaton aufgrund des starken Ostwinds an mehreren Stellen öffnen, das bei der bevorstehenden erneuten Abkühlung wieder gefrieren könnte, wobei die Eisschicht dort deutlich dünner sein wird, schrieb die HungaroMet Zrt. am Freitag auf ihrer Facebook-Seite – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Wie sie schrieben, beträgt die Eisdicke nach ihren Messungen in der Umgebung des Observatoriums von Siófok in den ufernahen Gebieten, wo der zuvor gefallene Schnee auf dem Eis gefroren ist, etwa 12 Zentimeter. Weiter vom Ufer entfernt, in einer Entfernung von einigen hundert Metern, beträgt die Dicke des schneefreien Eises 9-10 Zentimeter. Weiter vom Ufer entfernt gibt es deutlich dünnere, wieder gefrorene Bereiche, wie sie anmerken. Sie wiesen auch darauf hin, dass aufgrund des dichten Nebels über dem Eis das Ufer in einer Entfernung von bis zu 100 Metern „verschwinden” kann, sodass man sich sehr leicht verirren kann.