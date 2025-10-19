Für die kommende Woche wird mildes Wetter erwartet

Für die kommende Woche wird typischerweise bewölktes, zeitweise regnerisches und windiges, aber überdurchschnittlich mildes Wetter erwartet, wobei die Höchsttemperaturen Mitte der Woche bereits bei etwa 20 Grad Celsius liegen werden und ab Mittwoch auch die Nachtfröste verschwinden werden. Am Donnerstag, dem Nationalfeiertag, kann die Sonne bei lebhaftem Wind für kürzere oder längere Zeit durchbrechen, wie aus der Vorhersage von HungaroMet Zrt. hervorgeht, die am Sonntag an die Nachrichtenagentur MTI übermittelt wurde.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren



Am Montag ist bei zunehmender Bewölkung im Westen des Landes weniger Sonnenschein zu erwarten, während es im Nordosten des Landes nach dem Abziehen von Nebel und Dunst bis zum Abend klar bleiben kann, Niederschläge sind noch nicht zu erwarten. Im Westen des Landes nimmt der Südostwind in vielen Gebieten zu, in der Region Sopron und Bakony wird er zeitweise sogar stärker. Die höchsten Tagestemperaturen liegen in der Regel zwischen 11 und 16 Grad. Am Dienstag nimmt die Bewölkung überall stark zu und verdichtet sich, der Himmel ist meist stark bewölkt oder bedeckt, höchstens vorübergehende Aufhellungen sind möglich. Es kann zu Regen und Schauern kommen, mit größerer Wahrscheinlichkeit im Nordwesten und Norden des Landes. Der meist südliche Wind kann von lebhaften Böen begleitet sein, während im Nordosten die östliche Windrichtung schwach bleibt. Die niedrigsten Nachttemperaturen liegen in Transdanubien meist zwischen 6 und 10 Grad, weiter östlich zwischen 1 und 7 Grad, aber in den zunächst klaren, zu Kälte neigenden Gebieten im Nordosten kann es auch zu leichtem Frost kommen. Die Höchsttemperaturen liegen in der Regel zwischen 15 und 20 Grad, im nördlichen Mittelgebirge und in der weiteren Umgebung der Hauptstadt jedoch zwischen 7 und 14 Grad.