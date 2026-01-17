Eine überwältigende Mehrheit der Ungarn lehnt die EU-Mitgliedschaft der Ukraine ab, während die Ablehnung militärischer Unterstützung für die Ukraine laut einer Umfrage des Nézöpont Instituts, die am Samstag im öffentlich-rechtlichen Fernsehsender M1 vorgestellt wurde, mehr als zwei Drittel beträgt – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Der Nézöpont Analyst Rezsö Krisztián Erdélyi sagte, dass „die EU-Elite zwar auf militärische Unterstützung und den Beitritt der Ukraine drängt“, solche Schritte jedoch eher eine Eskalation des Krieges riskierten als die Sicherung des Friedens. „Der EU-Beitritt der Ukraine wäre ein weiterer Sargnagel für eine ohnehin schon nicht wettbewerbsfähige und kriselnde Europäische Union“, sagte er. Die Umfrage, eine Aktualisierung der Ergebnisse vom April 2025, zeigt, dass die Ablehnung des EU-Beitritts der Ukraine von 62 Prozent auf 67 Prozent gestiegen ist. Erdélyi sagte, dass zwar 58 Prozent der Wähler der Tisza-Partei zuvor den Beitritt der Ukraine unterstützt hätten, das Thema jedoch sogar deren Anhänger spalte. „Die Tisza-Partei ist als Mitglied der EVP offiziell pro-ukrainisch, aber ihre Politiker enthalten sich oft der Stimme oder vermeiden es, über EU-Maßnahmen abzustimmen, und lehnen den Beitritt öffentlich ab, während sie sich privat den Erwartungen der EVP fügen“, sagte er. Unterdessen lehnten 69 Prozent der Befragten militärische Hilfe für die Ukraine ab. Erdélyi argumentierte, dass militärische Unterstützung den Krieg verlängern würde, während eine EU-Mitgliedschaft die „Wirtschaftskrise“ der Europäischen Union verschärfen würde.