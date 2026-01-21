Orbán: Programm zur Senkung der Versorgungskosten soll „hochgefahren“ werden

„Wir müssen das Programm zur Regulierung der Versorgungskosten hochfahren, und das werden wir auch tun“, erklärte Ministerpräsident Viktor Orbán auf Facebook und fügte hinzu, dass „dies die wichtigste Aufgabe für die Kabinettssitzung am Mittwoch sein wird“ – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

„Wir hatten seit Jahrzehnten keinen so kalten Januar wie jetzt; das macht uns den Wert der regulierten Versorgungskosten bewusst und lässt uns schätzen, dass wir in der heutigen verrückten Welt immer noch Zugang zu billigem russischem Öl und Gas haben“, sagte der Ministerpräsident.