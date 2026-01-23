SICK schließt Kapazitätserweiterung im Nordwesten Ungarns ab

Das deutsche Unternehmen SICK Kft., das intelligente optische Sensoren herstellt, hat am Freitag eine 10 Mrd. HUF teure Fabrik und Lagerhalle in Kunsziget (Nordwestungarn) fertiggestellt – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren



Die Regierung unterstützte die Investition, durch die 300 Arbeitsplätze geschaffen wurden, mit einem Zuschuss in Höhe von 1,6 Mrd. HUF, wie Außen- und Handelsminister Péter Szijjártó bei der Abschlussfeier des Projekts erklärte. Durch die Erweiterung wurde die Produktionskapazität um 50 % gesteigert. „Die hier hergestellten intelligenten optischen Sensoren sind weltweit im Einsatz, von Hochseeschiffen über Straßenbahnen, selbstfahrende Traktoren und Industrieschornsteine bis hin zu Gepäcksensoren an Flughäfen“, so der Minister. Heute sind in Ungarn über 43.000 Menschen in der Elektronikindustrie beschäftigt, und die Regierung hat in den letzten zehn Jahren 185 Großinvestitionen in diesem Sektor unterstützt, fügte er hinzu.